Ученые открыли экологически чистый метод переработки металла

Опубликовано 27 сентября 2024, 04:301 мин.
Ученые открыли экологически чистый метод переработки металлаС уменьшенным воздействием на окружающую среду
Группа исследователей из Университета Райса под руководством профессора Джеймса Тура разработала революционный метод переработки ценных металлов из электронных отходов со значительно меньшим воздействием на окружающую среду.
Методика, опубликованная в журнале Nature Chemical Engineering, использует хлорирование с помощью метода FJH для извлечения из электронных отходов таких важных металлов, как галлий, индий и тантал.
В отличие от традиционных методов переработки, использующих энергоемкие процессы и вредные химикаты, новый метод позволяет точно контролировать температуру и быстро извлекать металлы без воды и кислот, что делает его более экологичным. В процессе было достигнуто более 95% чистоты и 85% выхода, что открывает перспективы для извлечения лития и редкоземельных элементов.