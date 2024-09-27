Ученые открыли экологически чистый метод переработки металла

Методика, опубликованная в журнале Nature Chemical Engineering, использует хлорирование с помощью метода FJH для извлечения из электронных отходов таких важных металлов, как галлий, индий и тантал.

В отличие от традиционных методов переработки, использующих энергоемкие процессы и вредные химикаты, новый метод позволяет точно контролировать температуру и быстро извлекать металлы без воды и кислот, что делает его более экологичным. В процессе было достигнуто более 95% чистоты и 85% выхода, что открывает перспективы для извлечения лития и редкоземельных элементов.