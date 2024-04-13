Ученые открыли гены, активизирующиеся при стрессе у растений

Ученые выявили 14 генов, которые активизируются у кресс-салата в ответ на пять различных стрессовых факторов, включая воздействие соли, засуху и тяжелые металлы. Кроме того, они обнаружили восемь генов, которые растение активно подавляет в ответ на эти стрессы.

Кресс-салат служит ценным модельным организмом благодаря своему хорошо картированному геному. Понимание его реакции на стресс на генетическом уровне дает возможность сделать важные выводы, применимые к другим растениям.

Хотя в исследовании не рассматриваются конкретные функции этих генов, оно представляет собой ценный план для будущих исследований. Теперь ученые могут сосредоточиться на том, чтобы понять, как эти гены влияют на реакцию растений на стресс, что в перспективе приведет к созданию культур, лучше приспособленных к суровым климатическим условиям.