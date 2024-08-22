Ученые открыли код «пространственной грамматики» в ДНК

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, показывает, что расположение факторов транскрипции — белков, контролирующих активность генов, — играет важнейшую роль в определении того, активирован или подавлен ген. Вопреки прежним представлениям, факторы транскрипции — это не просто переключатели генов. Исследование показало, что эти факторы могут действовать как активаторы или репрессоры в зависимости от их пространственного расположения относительно стартового сайта транскрипции гена.

Например, фактор транскрипции может усиливать экспрессию гена, если он расположен выше по «течению», и подавлять ее, если расположен ниже.

Эта недавно выявленная «пространственная грамматика» меняет наше представление о регуляции генов и может иметь значительные последствия для изучения генетических вариаций и их влияния на развитие и болезни. Интегрировав этот код, ученые смогут лучше предсказывать, как мутации могут влиять на экспрессию генов.