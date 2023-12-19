Ученые открыли «несокрушимую» резину, или почему продавцы шин разорятся

Ученые открыли «несокрушимую» резину, или почему продавцы шин разорятсяНо это не точно
Гарвардские ученые превратили резину в силу, не поддающуюся износу. Команда из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона разработала новаторский многомасштабный подход, повышающий порог усталости резины, армированной частицами. Это означает, что резиновые изделия, особенно шины, могут выдерживать высокие нагрузки и противостоять образованию трещин даже при многократном использовании.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, не только обещает более долговечные шины, но и призвано уменьшить загрязнение окружающей среды, вызванное частицами резины, вылетающими при обычном износе.
Традиционная «Ахиллесова пята» резины — ее порог усталости — увеличилась в десять раз благодаря неожиданному добавлению частиц кремнезема. Революционный материал деконцентрирует напряжение вокруг трещин, предотвращая их рост и делая резину практически неразрушимой. Представьте себе мир, где резиновые изделия выдерживают испытание временем и не загрязняют природу.
Передовое открытие Гарварда открывает двери к экологически чистым, высокоэффективным материалам для повседневного использования.