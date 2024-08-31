Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2024, 08:15
1 мин.

Ученые открыли новое состояния материи, объединив свет и сахар

Квантовый скачок
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые представили новый метод создания гибридных квантовых состояний путем объединения света с органическими материалами. Под руководством профессора Жана-Мишеля Менара команда разработала передовую методику с использованием метаповерхностного резонатора и глюкозы, обычного сахара, для улавливания света и формирования новых квантовых состояний.
Ученые открыли новое состояния материи, объединив свет и сахар
© Ferra

Инновационный подход предполагает использование двумерного планарного резонатора, или метаповерхности, который улавливает терагерцовый (ТГц) свет, и нанесение на него тонкого слоя глюкозы. Такая установка позволяет свету сильно взаимодействовать с молекулами глюкозы, создавая гибридное квантовое состояние с уникальными физическими и химическими свойствами.

Ученые открыли новое состояния материи, объединив свет и сахар

© University of Ottawa

Исследователи обнаружили, что этот метод позволяет манипулировать свойствами молекул и усиливать химические реакции. В отличие от предыдущих методов, основанных на использовании оптических полостей, их устройство эффективно удерживает свет в небольшом объеме, что приводит к сильному режиму связи между светом и веществом.

Эта технология открывает перспективы для развития квантовой химии и молекулярной диагностики.