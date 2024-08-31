Ученые открыли новое состояния материи, объединив свет и сахар

Исследователи обнаружили, что этот метод позволяет манипулировать свойствами молекул и усиливать химические реакции. В отличие от предыдущих методов, основанных на использовании оптических полостей, их устройство эффективно удерживает свет в небольшом объеме, что приводит к сильному режиму связи между светом и веществом.

Эта технология открывает перспективы для развития квантовой химии и молекулярной диагностики.