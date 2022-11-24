Ученые открыли новый способ измерения уровня сахара в крови без ее забора

Ученые открыли новый способ измерения уровня сахара в крови без ее забораИ первые эксперименты вполне успешны
В недавнем исследовании сообщается о новом способе измерения уровня сахара в крови без забора крови. Это “революционная” методика использует электромагнитно-волновой датчик глюкозы, вводимый под кожу.
Исследовательская группа предложила электромагнитный датчик, который может быть имплантирован подкожно. Предложенный датчик, размер которого составляет примерно “одну пятую ватного тампона”, может измерять изменения концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости (ИЖ) - жидкости, заполняющей пространства между клетками.
"Настоящая работа представляет собой попытку реализации имплантируемого датчика на электромагнитной основе, который может стать альтернативой энзимному или оптическому датчику глюкозы", - отметила исследовательская группа. Предложенный имплантируемый датчик не только устранил недостатки существующих систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGMS), такие как короткий срок службы, но и повысил точность прогнозирования уровня глюкозы в крови".
Исследовательская группа также провела внутривенный тест на толерантность к глюкозе (IVGTT) и пероральный тест на толерантность к глюкозе (OGTT) с имплантацией датчика свиньям и биглям в контролируемой среде. Результаты первоначального эксперимента показали многообещающие результаты.