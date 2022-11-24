Ученые открыли новый способ измерения уровня сахара в крови без ее забора

Исследовательская группа предложила электромагнитный датчик, который может быть имплантирован подкожно. Предложенный датчик, размер которого составляет примерно “одну пятую ватного тампона”, может измерять изменения концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости (ИЖ) - жидкости, заполняющей пространства между клетками.

"Настоящая работа представляет собой попытку реализации имплантируемого датчика на электромагнитной основе, который может стать альтернативой энзимному или оптическому датчику глюкозы", - отметила исследовательская группа. Предложенный имплантируемый датчик не только устранил недостатки существующих систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGMS), такие как короткий срок службы, но и повысил точность прогнозирования уровня глюкозы в крови".

Исследовательская группа также провела внутривенный тест на толерантность к глюкозе (IVGTT) и пероральный тест на толерантность к глюкозе (OGTT) с имплантацией датчика свиньям и биглям в контролируемой среде. Результаты первоначального эксперимента показали многообещающие результаты.