Ученые открыли новый "закон природы"

В новой статье, опубликованной в журнале Journal of Biogeography, ученые выдвинули гипотезу, что мыши на западных склонах были крупнее, потому что на этой стороне горного хребта выпадает больше осадков, а значит, там больше пищи для мышей.

"Существует множество правил экогеографии, которые ученые используют для объяснения тенденций, которые мы снова и снова наблюдаем в природе", - говорит Ноэ де ла Санча, научный сотрудник Чикагского музея Филда. "В этой работе, я думаю, мы, возможно, нашли новое: эффект дождевой тени может вызывать изменения размера и формы у млекопитающих".

В природе существует множество "законов", объясняющих закономерности, которые мы наблюдаем в жизни. Например, правило Бергмана объясняет, почему животные одного вида крупнее в более высоких широтах.