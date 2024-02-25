Ученые открыли построенную до Великих пирамид монументальную площадь в Андах

Эта круглая площадь представляет собой ранее неизвестную главу в истории долины Кахамарка. Она свидетельствует о сложной социальной организации и ритуальных практиках ранних жителей, которые в основном жили охотой и собирательством. Размер площади и способ ее строительства указывают на значительные усилия общины и культурную значимость.

Это открытие открывает перспективы для дальнейших исследований: для каких целей служила площадь? Как развивался и распространялся этот метод строительства? Что он может рассказать нам о жизни и верованиях ранних андийцев?