Ученые открыли построенную до Великих пирамид монументальную площадь в Андах

Ученые открыли построенную до Великих пирамид монументальную площадь в АндахЧто о ней известно
Под руководством профессора Джейсона Тухи и профессора Мелиссы Мерфи группа исследователей обнаружила площадь на археологической стоянке Каллакпума. Она отличается уникальным методом строительства — большими, вертикально расположенными мегалитическими камнями, ранее не встречавшимися в Андах. Согласно радиоуглеродному датированию, она была построена около 4 750 лет назад, что делает ее одним из самых ранних монументальных сооружений в Северной и Южной Америке.
Эта круглая площадь представляет собой ранее неизвестную главу в истории долины Кахамарка. Она свидетельствует о сложной социальной организации и ритуальных практиках ранних жителей, которые в основном жили охотой и собирательством. Размер площади и способ ее строительства указывают на значительные усилия общины и культурную значимость.
Это открытие открывает перспективы для дальнейших исследований: для каких целей служила площадь? Как развивался и распространялся этот метод строительства? Что он может рассказать нам о жизни и верованиях ранних андийцев?