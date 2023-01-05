Ученые открыли совершенно новый вид квантовой запутанности

Это открытие позволило им запечатлеть беспрецедентный взгляд на причудливый мир внутри атомов. Это исследование разрешает давнюю загадку о ядрах атомов, которые содержат частицы, называемые протонами и нейтронами, и может помочь пролить свет на самые разные темы - от квантовых вычислений до астрофизики.

Ученые зафиксировали интерференционные картины, возникающие в результате запутывания двух частиц с разными зарядами, что открыло совершенно новое окно во “внутренности” атомов. "В прошлом никогда не проводились измерения интерференции между различимыми частицами", - сказал Дэниел Бранденбург, соавтор нового исследования. Бранденбург и его коллеги достигли этой вехи с помощью чувствительного детектора под названием Solenoidal Tracker at RHIC, или STAR, который фиксировал взаимодействие между ионами золота, разогнанными до скорости, близкой к световой.