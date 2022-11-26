Ученые оживили 50-тысячелетние вирусы, найденные в вечной мерзлоте

Ученые оживили 50-тысячелетние вирусы, найденные в вечной мерзлотеГлавное, чтобы это не привело к печальным последствиям
По мере потепления климата тают обширные участки вечной мерзлоты, высвобождая все, что годами томилось во льду. И нет, это не предисловие к фильму “Нечто”, речь пойдет о вирусах. Так, для изучения новых микробов ученые оживили несколько вирусов из сибирской вечной мерзлоты. Одному из них около 50 тыс лет и он вновь может заражать существ.
Команда исследователей утверждает, что эти оживающие вирусы потенциально представляют значительную угрозу для человечества, и необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы оценить опасность, которую могут представлять эти “инфекционные агенты”, пробудившиеся от своей ледяной дремоты.
"Из-за потепления климата необратимо тающая вечная мерзлота высвобождает органические вещества, замороженные в течение миллиона лет, большая часть которых разлагается на углекислый газ и метан, что еще больше усиливает парниковый эффект", – предупреждают ученые.
Вирус амебы, возраст которого составляет 48 500 лет, на самом деле является одним из 13, описанных в новом исследовании. Причем девять из них, как считается, имеют возраст в десятки тысяч лет. Исследователи установили, что каждый из них отличается от всех других известных вирусов по своему геному.
В то время как вирус-рекордсмен был найден под озером, другие места добычи включали шерсть мамонта и кишечник сибирского волка - все они были погребены под вечной мерзлотой.
"Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, то вполне вероятно, что еще более мелкие и простые вирусы млекопитающих также смогли бы выжить в замороженном состоянии в течение многих веков", - сказал один из авторов работы в интервью New Scientist.