Наука и технологии
18:14, 08 декабря 2022
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Ученые "оживили" самую известную фотографию Земли

Выглядит завораживающе

Пятьдесят лет назад астронавты с борта "Аполлона-17" сделали культовую фотографию нашей планеты. Снимок стал известен как "The Blue Marble" - первая полностью освещенная цветная фотография Земли, сделанная человеком. Теперь ученые “оживили” этот снимок во время тестирования современной цифровой климатической модели.

Ученые "оживили" самую известную фотографию Земли

Новая модель может имитировать климатические явления, такие как штормы и океанские вихри, с разрешением 1 км, что в 100 раз четче, чем при обычном глобальном моделировании.

Чтобы воссоздать вихревые ветры на снимке, включая циклон над Индийским океаном, исследователи загрузили в программу, работающую на суперкомпьютере, данные о погоде с 1972 года. Получившийся мир запечатлел характерные особенности региона, такие как подъем воды у побережья Намибии и длинные облака. Эксперты говорят, что этот трюк подчеркивает растущую сложность климатических моделей высокого разрешения.

Ожидается, что они станут основой проекта Европейского союза Destination Earth, цель которого - создать "цифрового двойника" Земли для лучшего прогнозирования экстремальных погодных условий и разработки планов подготовки.

Источник фото:Science
Источник:Science
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