Ученые "оживили" самую известную фотографию Земли

Чтобы воссоздать вихревые ветры на снимке, включая циклон над Индийским океаном, исследователи загрузили в программу, работающую на суперкомпьютере, данные о погоде с 1972 года. Получившийся мир запечатлел характерные особенности региона, такие как подъем воды у побережья Намибии и длинные облака. Эксперты говорят, что этот трюк подчеркивает растущую сложность климатических моделей высокого разрешения.

Ожидается, что они станут основой проекта Европейского союза Destination Earth, цель которого - создать "цифрового двойника" Земли для лучшего прогнозирования экстремальных погодных условий и разработки планов подготовки.