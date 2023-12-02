Ученые Пентагона обсудили кибернетических «суперсолдат»

Проводя параллели с научной фантастикой, эксперты рассмотрели этические дилеммы и общественные нормы, связанные с созданием усовершенствованных солдат. Обсуждались потенциальные риски, долгосрочные последствия и даже право собственности правительства на усовершенствованных людей.

По мере того как военные лидеры реализуют идею создания суперсолдат, возникают вопросы об обратимости, принятии обществом и дальнейшей судьбе тех, кто подвергнется усовершенствованию. Перспектива новой эры войны, сочетающей научную фантастику и реальность, вызывает этические проблемы и бросает вызов традиционным нормам в стремлении к военному превосходству.