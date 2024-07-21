Ученые переработали старые идеи для встречи с астероидом Апофис в 2029 году

Проблема заключается в ограниченном времени на разработку, создание и запуск космического аппарата для изучения Апофиса. Однако существующие конструкции космических аппаратов предлагают «жизнеспособное решение», считают ученые. Открытый в 2004 году, Апофис сначала вызывал опасения по поводу возможного столкновения с Землей в 2029 или 2036 году. К 2021 году детальные наблюдения исключили риск по меньшей мере на столетие. Несмотря на это, Апофис остается «интригующим объектом» благодаря своему близкому расстоянию «в зените» — менее чем в 32 186 км от поверхности Земли.

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о предварительном одобрении миссии RAMSES, которая должна стартовать в 2028 году и наблюдать за Апофисом до, во время и после его близкого пролета. Чтобы уложиться в сжатые сроки, RAMSES переработает конструкцию космического аппарата Hera.

Ученые также выступают за использование существующих зондов «Янус» для скорейшего полета к Апофису. Зонды, которые в настоящее время находятся на хранении, могут предоставить важнейшие данные до начала работы RAMSES и OSIRIS-APEX.