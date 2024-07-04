Ученые пересмотрели 80-летнее уравнение для солнечных панелей

Опубликовано 04 июля 2024, 00:19
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Ученые пересмотрели 80-летнее уравнение для солнечных панелейНовая модель повысила эффективность
Исследователи из Университета Суонси и Университета Åbo Akademi совершили прорыв в технологии солнечных батарей, разработав новую аналитическую модель, которая "бросает вызов устоявшимся представлениям", пишут ученые. Традиционно уравнение Шокли определяло понимание эффективности солнечных элементов, но оно не работает, когда применяется к тонкопленочным фотоэлектрическим (ФЭ) устройствам.
В новом исследовании представлено уточненное уравнение, разработанное специально для этих солнечных элементов нового поколения. В нем рассматривается критическая проблема "инжектированных носителей", которые существенно влияют на процессы рекомбинации и тем самым сказываются на эффективности.
Оскар Сандберг, ведущий автор исследования, рассказывает о том, как эта модель освещает баланс между сбором заряда и рекомбинацией, что крайне важно для оптимизации эффективности преобразования энергии в малоподвижных фотоэлектрических устройствах.
Доцент Ардалан Армин подчеркивает потенциальное влияние модели на будущие разработки солнечных элементов. Она обещает повысить эффективность, оптимизировать дизайн устройств и облегчить анализ материалов.