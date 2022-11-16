Ученые пересмотрели датировки следов древнего человека Ледникового периода

Ученые предупреждают, что датировочные данные недостаточны для утверждений, которые так радикально меняют понимание того, когда и как люди впервые появились в Северной Америке. Используя тот же метод датировки и материалы, новое исследование показывает, что следы могли быть оставлены на тысячи лет позже, чем первоначально утверждалось.

"Я видел потенциальные проблемы с научными проверками датировок, о которых сообщается в статье Science", - говорит Чарльз Овиатт, один из авторов нового исследования.

В центре дебатов находятся крошечные семена водного растения, использованные для определения возраста следов. Временные рамки для семян были определены с помощью метода радиоуглеродного датирования.

"Хотя исследователи признают наличие проблемы, они недооценивают базовую биологию растения", - говорят авторы работы. "По большей части, оно использует углерод, который находит в водах озера. И в большинстве случаев это означает, что оно получает углерод не из современной атмосферы, а из других источников - источников, которые обычно довольно древние".

Авторы продемонстрировали этот эффект, изучив растительный материал Ruppia с известным возрастом из того же региона. Ботаники собрали живые растения Ruppia из близлежащего пруда с родниковым питанием в 1947 году и заархивировали их в гербарии Университета Нью-Мексико. Используя тот же метод радиоуглеродного датирования, живые растения в 1947 году дали радиоуглеродную дату, свидетельствующую о том, что их возраст составляет около 7400 лет. Авторы отмечают, что если возраст семян, датированных по следам человека, также смещен примерно на 7400 лет, то их реальный возраст составит от 15 до 13 тысяч лет - дата, которая согласуется с возрастом нескольких других известных ранних археологических памятников Северной Америки.