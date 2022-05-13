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Ученые пересмотрели появление жизни на Земле

Исследуя РНК-пептиды
Согласно новой концепции химиков LMU под руководством Томаса Карелла, именно новый молекулярный вид, состоящий из РНК и пептидов, положил начало эволюции жизни в более сложные формы.
Ученые пересмотрели появление жизни на Земле

Одна из главных причин появления жизни на земле основана на так называемой идее мира РНК, которую пионер молекулярной биологии Уолтер Гилберт сформулировал в 1986 году. Согласно этой гипотезе, нуклеотиды - основные строительные блоки нуклеиновых кислот A, C, G и U - возникли из первобытного супа, а затем из нуклеотидов образовались короткие молекулы РНК. Эти так называемые олигонуклеотиды уже были способны кодировать небольшие объемы генетической информации.

Поскольку такие одноцепочечные молекулы РНК могли также объединяться в двойные нити, это породило теоретическую возможность того, что молекулы могли реплицироваться, то есть размножаться. В ходе эволюции эта репликация могла совершенствоваться и на каком-то этапе привести к появлению более сложной жизни.

Неясно, как молекулы РНК могли соединиться с миром белков, для которых, как мы знаем, генетический материал предоставляет чертежи. В новой статье, опубликованной в журнале Nature, рабочая группа Карелла обнаружила способ, с помощью которого могло произойти такое соединение.

Группа Карелла обнаружила, что эти неканонические нуклеозиды являются ключевым ингредиентом, который позволяет миру РНК соединиться с миром белков. Некоторые из этих молекулярных ископаемых, находясь в РНК, могут "украшать" собой отдельные аминокислоты или даже небольшие цепочки из них (пептиды), по словам Карелла. Это приводит к образованию небольших химерных РНК-пептидных структур, когда аминокислоты или пептиды оказываются в растворе одновременно с РНК. В таких структурах аминокислоты и пептиды, связанные с РНК, затем даже реагируют друг с другом, образуя все более крупные и сложные пептиды.

Таким образом, древние ископаемые нуклеозиды в некотором роде напоминают ядра в РНК, образуя ядро, на котором могут расти длинные пептидные цепи. На некоторых нитях РНК пептиды росли даже в нескольких точках.

Возможно, что мир РНК никогда не был чистым, а РНК и пептиды с самого начала сосуществовали в одной молекуле”, заявили ученые. Таким образом, мы должны расширить концепцию мира РНК до концепции мира РНК-пептидов. Пептиды и РНК взаимно поддерживали друг друга в процессе эволюции, предлагает новая идея.

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