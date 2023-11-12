Ученые пересмотрели пригодность для внеземной жизни у экзопланет

Классическая зона обитаемости представляет собой область вокруг звезды, где условия позволяют планетам иметь на своей поверхности жидкую воду, являющуюся важнейшим элементом для поддержания жизни (по крайней мере нашей). В новом исследовании рассматривается вопрос о том, как приливные силы, действующие на планеты вокруг красных карликов, известных как M-карлики, могут расширять зону обитаемости вглубь, а подповерхностная вода - наружу. Астрономы показывают, что вода на планетах земного типа, вращающихся вокруг М-карликов, может существовать в подповерхностном слое. Для иллюстрации того, как наличие воды может влиять на свойства их атмосфер, были смоделированы несколько экзопланет.

Красные карлики относятся к наиболее распространенным типам звезд, и планеты, находящиеся с ними в приливном взаимодействии, считаются перспективными кандидатами для поиска спектральных признаков жизни.