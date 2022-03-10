Ученые пересмотрели возраст ударного кратера под Гренландией

Новая дата является неожиданностью для группы ученых, потому что они считали, что Поздний дриас, резкое похолодание, которое началось 12 800 лет назад и продолжалось в течении 100 000 лет, был вызван ударом кометы о Землю. Кратер казался примерно подходящего возраста, и он находился в правильном месте - рядом с регионом Северного Атлантического океана, который сильно влияет на климат Северного полушария.

В 2019 году у команды появился шанс определить дату столкновения напрямую. Вернувшись к рекам, которые вытекают из подножия ледника и выносят осадки из-подо льда, они обнаружили камни размером с кулак, которые подверглись плавлению, предположительно от тепла удара.

В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Science Advances, ученые сообщают, что в 28 из этих кристаллов циркона, подвергшихся удару, часы распада указывают на возраст 58 миллионов лет с погрешностью около 1 миллиона лет. Почти 50 песчинок, собранных с того же водораздела, проанализированные с помощью распада радиоактивного калия на аргон, показали примерно такой же возраст.