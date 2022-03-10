Ученые пересмотрели возраст ударного кратера под Гренландией

Ученые пересмотрели возраст ударного кратера под ГренландиейИ были немного шокированы
Новая дата является неожиданностью для группы ученых, потому что они считали, что Поздний дриас, резкое похолодание, которое началось 12 800 лет назад и продолжалось в течении 100 000 лет, был вызван ударом кометы о Землю. Кратер казался примерно подходящего возраста, и он находился в правильном месте - рядом с регионом Северного Атлантического океана, который сильно влияет на климат Северного полушария.
В 2019 году у команды появился шанс определить дату столкновения напрямую. Вернувшись к рекам, которые вытекают из подножия ледника и выносят осадки из-подо льда, они обнаружили камни размером с кулак, которые подверглись плавлению, предположительно от тепла удара.
В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Science Advances, ученые сообщают, что в 28 из этих кристаллов циркона, подвергшихся удару, часы распада указывают на возраст 58 миллионов лет с погрешностью около 1 миллиона лет. Почти 50 песчинок, собранных с того же водораздела, проанализированные с помощью распада радиоактивного калия на аргон, показали примерно такой же возраст.