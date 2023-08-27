Ученые: песок может заменить литий в батареях

Песчаная батарея нагревает заполненные песком чаны до высоких температур с помощью солнечных батарей и ветряных турбин, что позволяет ей хранить энергию в течение нескольких недель или месяцев, что является значительным преимуществом по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, которые обычно хранят энергию в течение часов.

Песчаная батарея решает проблему прерывистого характера солнечной и ветровой энергии, предлагая более надежное и долгосрочное решение для хранения энергии. Эта инновация появилась в связи с тем, что «зеленая» энергетическая революция стремится преодолеть препятствия, связанные с устойчивым хранением энергии, и снизить зависимость от литий-ионных батарей, которые имеют ограничения по емкости, сроку службы и воздействию на окружающую среду из-за добычи таких материалов, как кобальт.