Ученые по-другому взглянули на появление кислорода на Земле

Большинство научных исследований показывают, что примерно 2,4 миллиарда лет назад уровень кислорода быстро рос, а затем так же резко падал в течение следующих 200 миллионов лет. Это событие получило название Великого окислительного события.

Новое же исследование предполагает, что рост атмосферного кислорода был очень медленным процессом, который длился с 2,8 до 1,8 миллиона лет назад, связанным со столкновением континентальных плит во время циклов суперконтинентов и эволюцией цианобактерий в наших океанах. Кислород в атмосфере повышался в течение миллиарда лет, достигнув пика, близкого к современному уровню 21% кислорода, около 1,9 миллиарда лет назад. Затем кислород снижался в течение следующего периода, известного как "скучный миллиард".

Исследование показало, что эволюция минералов в земной коре коррелирует с ростом кислорода из-за присутствия новых окисленных видов металлов, которые стали доступны только благодаря росту кислорода. Новая теория использует измерения окислительно-восстановительной химии минералов, которые образуются в горных породах и на морском дне в течение геологического времени.

Профессор Лардж говорит, что первый подъем кислорода сопровождался снижением содержания углекислого газа и метана, в результате чего условия в океане и атмосфере стали более благоприятными для жизни.

“Наше исследование показывает, что с увеличением количества кислорода химический состав океана изменился, токсичные элементы уменьшились, а такие важные для жизни элементы, как фосфор, молибден и цинк, стали более доступными для стимулирования эволюционных изменений”, – объясняют эволюцию Земли авторы работы.