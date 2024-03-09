Ученые подробно изучили микробы археи, которые обитают в каждом из нас

Возглавляемая Мекки Похлшрёдером исследовательская группа использовала совместный подход, объединяющий скрининг транспозонных вставок, количественную протеомику, обратную генетику и передовые методы микроскопии, для деконструкции механизмов, определяющих форму архейских клеток.

Результаты исследования подчеркивают важность формы стержня и диска для функциональности архей, в частности, для навигации и адаптации к условиям окружающей среды. Используя сравнительную количественную протеомику и обратную генетику, исследователи выявили ключевые белки, связанные с определением формы клеток, такие как волактин, гомолог актина, имеющий решающее значение для перехода к дисковидной форме клеток.

Сотрудничество с экспертами в области передовой микроскопии позволило визуализировать динамику волактина в режиме реального времени, выявив его роль в координации перехода формы клеток. По словам Похлшредера, междисциплинарное сотрудничество имело первостепенное значение для достижения этих открытий.

В дальнейшем команда намерена изучить сигнальные механизмы, регулирующие переход от палочковидной к дисковидной форме у архей, что еще больше углубит наше понимание этих интригующих микроорганизмов.