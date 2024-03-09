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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 10:30
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Ученые подробно изучили микробы археи, которые обитают в каждом из нас

Что они узнали
Новаторское исследование, проведенное учеными из Школы искусств и наук Пенсильванского университета, позволило узнать о структурных элементах архей — одноклеточных микроорганизмов, обитающих в экстремальных средах и микробиоме кишечника человека. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на молекулярный механизм, лежащий в основе морфологии архей, — тему, ранее окутанную тайной.

Возглавляемая Мекки Похлшрёдером исследовательская группа использовала совместный подход, объединяющий скрининг транспозонных вставок, количественную протеомику, обратную генетику и передовые методы микроскопии, для деконструкции механизмов, определяющих форму архейских клеток.

Результаты исследования подчеркивают важность формы стержня и диска для функциональности архей, в частности, для навигации и адаптации к условиям окружающей среды. Используя сравнительную количественную протеомику и обратную генетику, исследователи выявили ключевые белки, связанные с определением формы клеток, такие как волактин, гомолог актина, имеющий решающее значение для перехода к дисковидной форме клеток.

Сотрудничество с экспертами в области передовой микроскопии позволило визуализировать динамику волактина в режиме реального времени, выявив его роль в координации перехода формы клеток. По словам Похлшредера, междисциплинарное сотрудничество имело первостепенное значение для достижения этих открытий.

В дальнейшем команда намерена изучить сигнальные механизмы, регулирующие переход от палочковидной к дисковидной форме у архей, что еще больше углубит наше понимание этих интригующих микроорганизмов.

Источник:ScienceDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#биология