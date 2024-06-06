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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 01:30
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Ученые подтвердили — человек стал причиной вымирания шерстистых носорогов

Правда, не он один
Новое исследование показывает, что постоянная охота человека в сочетании с изменением климата способствовали вымиранию шерстистого носорога. Международная группа специалистов под руководством Университета Аделаиды и Копенгагенского университета использовала передовое компьютерное моделирование, окаменелости и древние ДНК, чтобы проследить историю популяции шерстистого носорога за 52 000 лет.
Ученые подтвердили — человек стал причиной вымирания шерстистых носорогов
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что начиная с 30 000 лет назад похолодание и охота людьми заставили шерстистого носорога отступить на юг в изолированные места обитания. Когда после последнего ледникового периода на Земле потеплело, эти популяции не смогли мигрировать в новые северные места обитания, что привело к их окончательному вымиранию около 10 000 лет назад.

Это открытие опровергает предыдущие исследования, в которых влияние человека на вымирание шерстистого носорога сбрасывалось со счетов. Полученные результаты подчеркивают совместное влияние изменения климата и деятельности человека на вымирание мегафауны и дают представление о современных усилиях по сохранению уязвимых видов, таких как носороги в Африке и Азии, пишут ученые.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#анализ
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#человек
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#история
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#животные