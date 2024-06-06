Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что начиная с 30 000 лет назад похолодание и охота людьми заставили шерстистого носорога отступить на юг в изолированные места обитания. Когда после последнего ледникового периода на Земле потеплело, эти популяции не смогли мигрировать в новые северные места обитания, что привело к их окончательному вымиранию около 10 000 лет назад.

Это открытие опровергает предыдущие исследования, в которых влияние человека на вымирание шерстистого носорога сбрасывалось со счетов. Полученные результаты подчеркивают совместное влияние изменения климата и деятельности человека на вымирание мегафауны и дают представление о современных усилиях по сохранению уязвимых видов, таких как носороги в Африке и Азии, пишут ученые.