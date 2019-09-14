Ученые подтвердили, что вселенная может быть моложе, чем было известно ранее

Чтобы узнать возраст Вселенной ученые отслеживают перемещение звезд, измеряя насколько быстро она расширяется. Быстрое расширение Вселенной означает, что она быстрее приобрела свой нынешний размер, следовательно, должна быть моложе. На сегодняшний день всемирно принятым возрастом Вселенной является 13,7 миллиарда лет. Это значение рассчитывается исходя из скорости расширения - постоянной Хаббла, которая равна 70. Но научная группа из Германии провела свои расчеты и получила неожиданное значение данной постоянной, которое равно 82,4, что свидетельствует о том, что возраст Вселенной равен 11,4 миллиарда лет.

Ученые из Германии не первые, кто усомнился в постоянной величине Хаббла. В этом году лауреат Нобелевской премии Адам Рисс с помощью телескопа NASA получил значение 74.