Ученые показали, как выглядел тяжелейший в истории 155-килограммовый пингвин

Команда обнаружила, что P. stonehousei весил около 50 килограммов, что немного превышает вес существующего императорского пингвина. K. fordeycei весил бы в три раза больше - около 155 кг.

К сожалению, не имея других данных, исследователи не смогли оценить длину тела нового вида.