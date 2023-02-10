Наука и технологии
14:39, 10 февраля 2023
1 мин.

Ученые показали, как выглядел тяжелейший в истории 155-килограммовый пингвин

Ему около 55 млн лет

Окаменелости двух ранее неизвестных видов древних пингвинов были обнаружены исследователями в Новой Зеландии. Один из новых видов - самый крупный из когда-либо найденных пингвинов, его вес достигает 155 килограммов.

Ученые показали, как выглядел тяжелейший в истории 155-килограммовый пингвин

Фото: Unsplash

Окаменелости датируются периодом между 59,5 и 55,5 миллионами лет назад. Исследователи оценили вес двух недавно открытых видов, основываясь на размере и плотности их костей по сравнению с современными пингвинами.

K. fordeycei, P. stonehousei и императорский пингвин соответственно в сравнении

K. fordeycei, P. stonehousei и императорский пингвин соответственно в сравнении

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-paleontology/article/abs/largestknown-fossil-penguin-provides-insight-into-the-early-evolution-of-sphenisciform-body-size-and-flipper-anatomy/8D4A78B2CA0A716134F8E60169A633FD

Команда обнаружила, что P. stonehousei весил около 50 килограммов, что немного превышает вес существующего императорского пингвина. K. fordeycei весил бы в три раза больше - около 155 кг.

К сожалению, не имея других данных, исследователи не смогли оценить длину тела нового вида.

Новости партнеров
Новости партнеров