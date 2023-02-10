Ученые показали, как выглядел тяжелейший в истории 155-килограммовый пингвин

Ученые показали, как выглядел тяжелейший в истории 155-килограммовый пингвинЕму около 55 млн лет
Окаменелости двух ранее неизвестных видов древних пингвинов были обнаружены исследователями в Новой Зеландии. Один из новых видов - самый крупный из когда-либо найденных пингвинов, его вес достигает 155 килограммов.
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Окаменелости датируются периодом между 59,5 и 55,5 миллионами лет назад. Исследователи оценили вес двух недавно открытых видов, основываясь на размере и плотности их костей по сравнению с современными пингвинами.
K. fordeycei, P. stonehousei и императорский пингвин соответственно в сравнении
Команда обнаружила, что P. stonehousei весил около 50 килограммов, что немного превышает вес существующего императорского пингвина. K. fordeycei весил бы в три раза больше - около 155 кг.
К сожалению, не имея других данных, исследователи не смогли оценить длину тела нового вида.