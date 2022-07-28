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Ученые получили изображения "плавающих" в жидкости атомов

И даже сняли это на видео
Ученые из Манчестерского университета создали новую "нанопосуду" с использованием двумерных материалов для создания нового метода наблюдения за движением атомов в жидкости. Команда впервые смогла получить изображения отдельных атомов, "плавающих" в жидкости.
Ученые получили изображения "плавающих" в жидкости атомов

Команда, возглавляемая исследователями из Национального института графена (NGI), использовала стопки двумерных материалов, таких как графен, для улавливания жидкости с целью дальнейшего понимания того, как присутствие жидкости изменяет поведение твердого тела.

Двумерный слой дисульфида молибдена был полностью взвешен в жидкости и заключен в графеновые окна. Эта новая конструкция позволила ученым обеспечить точное управление слоями жидкости, что позволило снять беспрецедентное видео, на котором видно, как отдельные атомы "плавают" в окружении жидкости.

Ученые получили изображения "плавающих" в жидкости атомов

Проанализировав движение атомов на видео и сравнив его с теоретическими выкладками коллег из Кембриджского университета, исследователи смогли понять влияние жидкости на поведение атомов. Было обнаружено, что жидкость ускоряет движение атомов, а также изменяет их предпочтительные места отдыха по отношению к нижележащему твердому телу.

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