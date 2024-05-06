Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 06 мая 2024, 19:30
1 мин.

Ученые получили сверхчеткие радиоизображения Вселенной на низких частотах

Впервые
Новый метод позволит изучать ранее недоступные явления, такие как плазма от древних взрывов черных дыр и экзопланеты у маленьких звезд. До сих пор наблюдения на низких частотах были невозможны из-за помех со стороны земной ионосферы.
Ученые получили сверхчеткие радиоизображения Вселенной на низких частотах

© Ferra.ru

Ученые использовали новый метод калибровки данных, который позволил обойти эти помехи. Исследование проводилось группой ученых под руководством астрономов из Лейденского университета (Нидерланды) с помощью телескопа LOFAR. Ранее этот телескоп использовался для изучения скоплений галактик на более высоких частотах.

Новые изображения показали, что радиоизлучение от этих скоплений распределено неравномерно, а образует пятнистую картину. По словам руководителя исследования Кристиана Греневелда, полученные изображения напоминают, «как будто впервые надеть очки и перестать видеть все размытым».

Ученые надеются, что новая методика позволит обнаружить ранее неизвестные явления во Вселенной. В настоящее время ученые обрабатывают больше данных, чтобы составить карту всего северного неба на низких частотах.

Ученые получили сверхчеткие радиоизображения Вселенной на низких частотах
© LOFAR/Groeneveld et al.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
,
#вселенная
,
#наука
,
#астрономия