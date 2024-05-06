Ученые получили сверхчеткие радиоизображения Вселенной на низких частотах

Ученые использовали новый метод калибровки данных, который позволил обойти эти помехи. Исследование проводилось группой ученых под руководством астрономов из Лейденского университета (Нидерланды) с помощью телескопа LOFAR. Ранее этот телескоп использовался для изучения скоплений галактик на более высоких частотах.

Новые изображения показали, что радиоизлучение от этих скоплений распределено неравномерно, а образует пятнистую картину. По словам руководителя исследования Кристиана Греневелда, полученные изображения напоминают, «как будто впервые надеть очки и перестать видеть все размытым».

Ученые надеются, что новая методика позволит обнаружить ранее неизвестные явления во Вселенной. В настоящее время ученые обрабатывают больше данных, чтобы составить карту всего северного неба на низких частотах.