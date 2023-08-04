Ученые получили свой чат-бот с ИИ — Scopus AI

Ученые получили свой чат-бот с ИИ — Scopus AIЧтобы легче изучать научные данные
Elsevier, ведущий издательский гигант в области научных исследований, делает шаг вперед в области искусственного интеллекта, выпуская альфа-версию «Scopus AI». Этот инструмент призван обеспечить более быстрое и глубокое понимание проблем исследователей за счет сочетания генеративного ИИ с известным научным контентом и данными Scopus.
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Исследователи могут изучать обобщенные представления о темах исследований, получать соответствующие запросы для дальнейшего изучения и даже задавать вопросы на естественном языке для более интуитивного поиска.
По мере того как искусственный интеллект становится все более распространенным в научных исследованиях и публикациях, возникают вопросы точности и прозрачности. Elsevier решает эти проблемы, предоставляя резюме на основе достоверного контента из более чем 27 000 научных журналов и 1,8 млрд ссылок. Независимый наблюдательный совет компании «обеспечивает строгую проверку данных».