Ученые поняли, как археи-паразиты перехватывают метаболизм хозяина

Опубликовано 02 мая 2024, 23:15
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Ученые поняли, как археи-паразиты перехватывают метаболизм хозяинаОни могут быть опасны
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на группу загадочных паразитов, известных как DPANN. Эти археи питаются очень избирательно, и их жажда заставляет хозяев полностью перестраивать свой метаболизм, чтобы не отставать от них.
DPANN-археи — уникальная группа паразитических архей, которые было сложно изучать из-за их специфических пищевых потребностей. Они охотятся на специфические липиды, тип жировых молекул, у своих хозяев. Это заставляет хозяина изменять собственные метаболические пути, чтобы генерировать именно те липиды, которые нужны DPANN.
Исследователи разработали новую методику изучения этих взаимодействий хозяина и паразита. Этот метод позволяет ученым следить за изменениями в метаболизме хозяина, вызванными археями DPANN. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эти паразиты могут играть гораздо более значительную роль в микробных сообществах, чем считалось ранее.