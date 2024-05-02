Ученые поняли, как археи-паразиты перехватывают метаболизм хозяина

DPANN-археи — уникальная группа паразитических архей, которые было сложно изучать из-за их специфических пищевых потребностей. Они охотятся на специфические липиды, тип жировых молекул, у своих хозяев. Это заставляет хозяина изменять собственные метаболические пути, чтобы генерировать именно те липиды, которые нужны DPANN.

Исследователи разработали новую методику изучения этих взаимодействий хозяина и паразита. Этот метод позволяет ученым следить за изменениями в метаболизме хозяина, вызванными археями DPANN. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эти паразиты могут играть гораздо более значительную роль в микробных сообществах, чем считалось ранее.