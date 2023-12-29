Ученые поняли, как медузы так быстро отращивают свои щупальца

Это открытие, опубликованное в журнале PLOS Biology, проливает свет на регенерацию у всех похожих групп животных. Например, саламандры используют аналогичные стволовые клетки, активированные травмой, для отращивания конечностей. Это позволяет предположить более глубокую эволюционную связь — общий «рецепт» создания новых частей тела, адаптированный разными способами.

Разгадка «ремонтного набора» медузы может вдохновить будущую медицину. Понимание того, как эти животные так быстро восстанавливаются, может привести к созданию терапии для людей, борющихся с травмами или болезнями.

Следующий шаг? Расшифровать происхождение этих особых клеток и научиться манипулировать ими, прокладывая путь в будущее, где регенерация будет не только у отдельных видов животных.