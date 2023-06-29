Ученые поняли, как мозг человека обрабатывает числа

Ученые поняли, как мозг человека обрабатывает числаПонять это помогли люди с опухолью
Ученые из Мюнхенского технического университета (ТУМ) разработали новый метод измерения активности человеческого мозга на клеточном уровне, благодаря пациентам с опухолями мозга, проходящих операцию в «бодрствующем» состоянии.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Новый подход основан на использовании микроэлектродов и позволил исследователям изучить, как мозг обрабатывает числа. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что отдельные нейроны в мозге участников были специализированы для обработки конкретных чисел.
Когда участникам предъявлялось предпочитаемое ими количество элементов в точечном рисунке, эти нейроны проявляли повышенную активность. Процедура исследовательской группы включала в себя адаптацию существующих технологий и использование специально сконфигурированных микроэлектродных массивов.
Благодаря пациентами с опухолями мозга, которые добровольно участвовали в исследовании во время операций, исследователи получили беспрецедентный доступ к большим участкам мозга.
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