Ученые поняли, почему на Марсе еще не найдена жизнь

Они провели испытания осадочных пород, найденных на северо-западе Чили, популярном геологическом аналоге Марса.

Исследователи провели геологические тесты с помощью четырех инструментов, которые в настоящее время или в ближайшее время будут находиться на Марсе. Они обнаружили в образцах многочисленные микроорганизмы неопределенной классификации - то, что исследователи называют "темным микробиомом" - и смесь биосигнатур современных и древних микроорганизмов, которые едва можно обнаружить с помощью современного лабораторного оборудования.

Это показало исследователям, что приборы, отправленные на Марс, могут быть недостаточно чувствительными, в зависимости от используемого прибора и искомого органического соединения. "В частности, вероятность получения ложноотрицательных результатов при поиске жизни на Марсе подчеркивает необходимость создания более мощных инструментов", - сказал ведущий автор исследования Армандо Азуа-Бустос.