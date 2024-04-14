Ученые попытались понять, куда делись все южные киты

Проект, возглавляемый лабораторией морской геопространственной экологии Университета Дьюка, включал в себя масштабную работу по анализу данных. Он объединил 17 лет визуальных исследований, охватывающих огромную территорию, с акустическими данными, полученными с помощью сотен подводных микрофонов, фиксирующих звуки китов. Этот подход позволил исследователям построить надежную статистическую модель, предсказывающую количество китов на квадратный километр в разные периоды времени.

Такие подробные карты дают значительное преимущество по сравнению с предыдущими методами отслеживания, такими как электронные метки, которые могут быть вредным и непрактичным для крупномасштабного мониторинга. Новая модель также учитывает изменения в миграции и питании китов, что очень важно для выявления районов, где они нуждаются в дополнительной защите.

Выявив районы с высокой плотностью китов, власти смогут принять целенаправленные меры по снижению рисков, связанных с деятельностью человека.