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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 03:45
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Ученые попытались понять, куда делись все южные киты

Новые карты плотности дают надежду
Отличные новости для южных китов. Исследователи создали подробные карты с точным указанием плотности китов по всей Атлантике США. Эта важнейшая информация, собранная за 20 лет наблюдений, поможет защитить этих существ от таких угроз, как запутывание в рыболовных снастях и удары судов.
Ученые попытались понять, куда делись все южные киты
© Ferra

Проект, возглавляемый лабораторией морской геопространственной экологии Университета Дьюка, включал в себя масштабную работу по анализу данных. Он объединил 17 лет визуальных исследований, охватывающих огромную территорию, с акустическими данными, полученными с помощью сотен подводных микрофонов, фиксирующих звуки китов. Этот подход позволил исследователям построить надежную статистическую модель, предсказывающую количество китов на квадратный километр в разные периоды времени.

Такие подробные карты дают значительное преимущество по сравнению с предыдущими методами отслеживания, такими как электронные метки, которые могут быть вредным и непрактичным для крупномасштабного мониторинга. Новая модель также учитывает изменения в миграции и питании китов, что очень важно для выявления районов, где они нуждаются в дополнительной защите.

Выявив районы с высокой плотностью китов, власти смогут принять целенаправленные меры по снижению рисков, связанных с деятельностью человека.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#карта
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#животные