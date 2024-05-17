Ученые посчитали… количество вдохов у косаток перед погружением

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что косатки в основном совершают неглубокие погружения, большинство из которых длятся менее минуты. Самое продолжительное погружение взрослого самца длилось 8,5 минут. Они похожи на «спринтеров», у них нет такой марафонской выносливости, как у синих и горбатых китов, пояснил Эндрю Тритес, соавтор исследования.

Режим «одного вдоха» позволил исследователям оценить потребление кислорода взрослыми и молодыми косатками, что помогло понять их энергетические затраты и пищевые потребности. Это позволит определить, получают ли эти млекопитающие достаточно пищи, что крайне важно для их сохранения.

В исследовании также отмечается, что косатки делают 1,2−1,3 вдоха в минуту в состоянии покоя и 1,5−1,8 — во время движения или охоты.