Ученые «поселили» в виртуальный город 25 управляемых искусственным интеллектом персонажей

Команда в значительной степени опиралась на большую языковую модель социального взаимодействия, в частности на API ChatGPT, и создала архитектуру, которая имитирует воспоминания и опыт в «сознании» так называемых «агентов».

Для изучения группы агентов ИИ исследователи создали виртуальный город под названием "Смолвиль", в котором есть дома, кафе, парк и продуктовый магазин. Агенты просыпаются, готовят завтрак, отправляются на работу, рисуют, пишут, формируют мнения, замечают друг друга и завязывают разговоры. Когда персонажи встречаются друг с другом, они часто говорят на естественном языке, предоставляемом ChatGPT, обмениваясь информацией и формируя «воспоминания» о своей повседневной жизни.

В результате моделирования было выявлено три вида поведения: «распространение информации», «память отношений» и «координация». Они не были запрограммированы, а возникли в результате взаимодействия между агентами. ИИ-агенты, например, автономно распространяли приглашения на вечеринку в честь Дня святого Валентина, заводили новые знакомства, приглашали друг друга на свидания, на вечеринки, и координировали свои действия, чтобы появиться вместе в нужное время.

Технология может оказаться полезной для обучения чат-ботов, виртуальных помощников и других систем искусственного интеллекта более эффективному взаимодействию с людьми.