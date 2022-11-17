Ученые поспорили о количестве сперматозоидов в мире

Ученые поспорили о количестве сперматозоидов в миреИсследования, которые мы заслужили
В метаисследовании, опубликованном в 2017 году, сообщалось о 50-процентном снижении среднего количества сперматозоидов у мужчин с 1970-х годов. Недавнее исследование предполагает, что снижение количества сперматозоидов может ускоряться. Но не все ученые убеждены, что данные настолько очевидны, как кажется.
Новое исследование расширяет ранее сделанные выводы, добавляя более свежие данные из разных стран. Новые выводы показывают, что снижение количества сперматозоидов, ранее наблюдавшееся в Северной Америке, Европе и Австралии, происходит в странах по всему миру.
Наряду с этим, оно показывает, что темпы снижения ускорились с начала нового тысячелетия. Дополнительные данные, включенные в исследование и охватывающие период с 2011 по 2018 год, показали, что с 2000 года темпы снижения удвоились.
Как и в случае с выводами, сделанными командой в 2017 году, это заключение не обошлось без споров. Несколько исследователей в области репродукции уже давно утверждают, что подобные продольные мета-анализы, отслеживающие количество сперматозоидов в различных исследованиях, не являются точным способом оценки изменений с течением времени.
В дискуссионной статье, опубликованной в прошлом году подводится итог аргументации против подобных мета-исследований, утверждая, что методы анализа спермы сильно различаются, нет стандартизации между лабораториями и улучшения происходят с течением времени.
Другие исследователи утверждают, что крупные, масштабные долгосрочные снижения, обнаруженные в таких исследованиях не воспроизводятся в более мелких, сфокусированных исследованиях отдельных популяций. Это позволяет предположить, что более крупные мета-исследования могут быть не совсем точным отражением того, что происходит на самом деле.
Например, исследование качества спермы мужчин Копенгагена, проводившееся в течение 15 лет с 1996 по 2010 год, показало, что количество сперматозоидов со временем увеличивалось. Аналогичное канадское исследование, в котором рассматривались данные за 12 лет с 1984 по 1996 год, не выявило никаких изменений в количестве спермы с течением времени.