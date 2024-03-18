Ученые поставили под сомнение существование темной материи

В опубликованном сегодня исследовании профессора Раджендры Гупты говорится о том, что Вселенная может вовсе не нуждаться в темной материи. Согласно преобладающей теории, темная материя составляет примерно 27% Вселенной, а обычная материя — всего 5%.

Модель Гупты, представляющая собой комбинацию ковариационных констант связи (КСС) и теории усталого света (ТЛ), предлагает альтернативное объяснение. Она предполагает, что сила гравитации ослабевает на огромных космических расстояниях и что свет теряет энергию во время длительных путешествий.

Эта модель согласуется с существующими наблюдениями, такими как распределение галактик и эволюция света в ранней Вселенной. Она устраняет необходимость в темной материи и при этом объясняет эти явления.

«Наши предыдущие работы по определению возраста Вселенной», — объясняет Гупта, — «в сочетании с этим новым исследованием позволяют предположить, что Вселенной не нужна темная материя». Он предполагает, что ускоренное расширение Вселенной, обычно приписываемое темной энергии, вместо этого вызвано ослаблением гравитационных сил.