Ученые построили человеческий «шведский стол», чтобы узнать, как комары находят нас

Ученые построили человеческий «шведский стол», чтобы узнать, как комары находят насИ какие запахи им больше нравятся
Исследователи построили большую «нюхательную зону», чтобы выяснить, почему комаров так сильно тянет к людям. В своем исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые сосредоточили внимание на Anopheles gambiae, комаре, переносящем малярию.
Предыдущие исследования не смогли объяснить всю сложность привлекательности наших запахов для комаров, поэтому команда создала большую клетку. Она примерно в 2 000 раз превышает объем обычных лабораторных установок, что позволило исследователям одновременно сравнивать запахи шести добровольцев-людей.
Нагревательные подушки, размещенные внутри клетки, выделяли углекислый газ и запах человека, а инфракрасные камеры отслеживали активность комаров ночью, когда они предпочитают кормиться.
Конкретные химические компоненты в запахах людей были определены как очень привлекательные или отпугивающие комаров. Например, химическое вещество под названием эвкалиптол, как оказалось, отпугивает комариные укусы.
Для подтверждения и расширения этих выводов необходимы дальнейшие исследования.