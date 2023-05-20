Ученые построили человеческий «шведский стол», чтобы узнать, как комары находят нас

Предыдущие исследования не смогли объяснить всю сложность привлекательности наших запахов для комаров, поэтому команда создала большую клетку. Она примерно в 2 000 раз превышает объем обычных лабораторных установок, что позволило исследователям одновременно сравнивать запахи шести добровольцев-людей.

Нагревательные подушки, размещенные внутри клетки, выделяли углекислый газ и запах человека, а инфракрасные камеры отслеживали активность комаров ночью, когда они предпочитают кормиться.

Конкретные химические компоненты в запахах людей были определены как очень привлекательные или отпугивающие комаров. Например, химическое вещество под названием эвкалиптол, как оказалось, отпугивает комариные укусы.

Для подтверждения и расширения этих выводов необходимы дальнейшие исследования.