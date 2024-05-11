Ученые предложили использовать блокчейн в продаже билетов на транспорт

Ученые предложили использовать блокчейн в продаже билетов на транспортУдобное для пользователя будущее
Представьте, что вы покупаете единый билет, который можно использовать во всех транспортных компаниях. STUB делает это возможным благодаря использованию токенов, представляющих тарифы на проезд. Это не только упрощает поездки, но и позволяет корректировать тарифы в режиме реального времени и автоматически распределять доходы, пишут разработчики.
Система не ограничивается только платежами. Блокчейн в сочетании с «онтологией» (представлением знаний) обеспечивает сеть для обмена всеобъемлющими данными о поездках. Пассажиры получают доступ к актуальной информации о маршрутах, расписаниях и наличии свободных мест, что упрощает планирование поездок.
Речь идет не о замене существующих систем, а скорее об их развитии. STUB легко интегрируется с существующей инфраструктурой продажи билетов, позволяя провайдерам предлагать более удобные услуги.
Следующий шаг? Пилотное тестирование STUB в Великобритании.