Ученые предложили превратить обучение программированию в игру

Ученые предложили превратить обучение программированию в игруГеймификация процесса пойдет на пользу
Постоянно развивающаяся сфера информационных технологий и приложений искусственного интеллекта создает растущий спрос на ИТ-специалистов. Чтобы удовлетворить этот спрос и обеспечить доступные и современные возможности обучения, исследователи из Каунасского технологического университета (KTU) в Литве, а также учебных заведений Польши, Португалии и Италии изучают возможности геймификации образования.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Геймификация - это динамичный метод обучения, в котором используются такие игровые элементы, как уровни, очки и таблицы лидеров, чтобы сделать обучение таким же приятным и увлекательным, как игра. Такой подход призван стимулировать активное участие в процессе обучения и улучшать запоминание информации.
Одним из основных преимуществ геймификации является возможность персонализации процесса обучения с учетом конкретных потребностей и способностей каждого учащегося. Такая персонализация предполагает определение исходных знаний, сильных и слабых сторон студента, постановку целей и составление индивидуального плана обучения с помощью искусственного интеллекта или тьютора.
Традиционные методы обучения зачастую не позволяют дать современные знания в области программирования в формате, который был бы интересен современным студентам. Подход, основанный на геймификации, предлагает перспективное решение этих проблем.
Исследователи уже реализовали свое решение по геймификации в Литве, где оно было использовано для переподготовки преподавателей и формирования у них дополнительных ИТ-компетенций. Положительные отзывы об этой инициативе свидетельствуют о том, что геймификация способна произвести революцию в сфере образования.