Ученые предложили превратить обучение программированию в игру

Геймификация - это динамичный метод обучения, в котором используются такие игровые элементы, как уровни, очки и таблицы лидеров, чтобы сделать обучение таким же приятным и увлекательным, как игра. Такой подход призван стимулировать активное участие в процессе обучения и улучшать запоминание информации.

Одним из основных преимуществ геймификации является возможность персонализации процесса обучения с учетом конкретных потребностей и способностей каждого учащегося. Такая персонализация предполагает определение исходных знаний, сильных и слабых сторон студента, постановку целей и составление индивидуального плана обучения с помощью искусственного интеллекта или тьютора.

Традиционные методы обучения зачастую не позволяют дать современные знания в области программирования в формате, который был бы интересен современным студентам. Подход, основанный на геймификации, предлагает перспективное решение этих проблем.

Исследователи уже реализовали свое решение по геймификации в Литве, где оно было использовано для переподготовки преподавателей и формирования у них дополнительных ИТ-компетенций. Положительные отзывы об этой инициативе свидетельствуют о том, что геймификация способна произвести революцию в сфере образования.