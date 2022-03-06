Ученые предложили встроить микрофон в ботинки марсианских колонистов

Слышимость шагов может помочь нам ориентироваться в окружающей среде больше, чем мы думаем, и это может быть особенно важно для людей, осваивающих Марс.

Звук приземления ботинка дает полезные подсказки о рельефе местности, будь то песок, корка или камень, говорит Хосе Беренгерес из Университета Объединенных Арабских Эмиратов. Но скафандры не позволяют астронавтам чувствовать землю под ногами и, как правило, заглушают звук.

Астронавты, отправленные исследовать Марс, могут быть более уверенными при ходьбе, если их ботинки будут оснащены микрофонами, которые помогут им услышать собственные шаги, говорят авторы исследования, предполагающего, что звук жизненно важен для нашей способности делать точные шаги.