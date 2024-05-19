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Наука и технологии
Опубликовано 19 мая 2024, 21:00
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Ученые предложили звуковую систему на основе паутинного шелка

Будущее сверхчувствительного обнаружения звука?
В ходе исследования ученые из Бингемтонского университета обнаружили, что паучий шелк может произвести революцию в технологии обнаружения звука. В отличие от традиционных микрофонов, паучий шелк реагирует на скорость движения частиц воздуха в звуковом поле, обеспечивая высокочувствительное обнаружение звука на большом расстоянии.
Ученые предложили звуковую систему на основе паутинного шелка
© Ferra

Исследование, представленное Рональдом Майлзом на совместном заседании Акустического общества Америки и Канадской акустической ассоциации, показало, что паутина соответствует скорости частиц в широком диапазоне звуковых частот. Это открытие было сделано под влиянием наблюдения за пауками Larinioides sclopetarius, шелк которых вибрирует синхронно с потоком воздуха, движимого звуком.

Команда проверила гипотезу, воспроизводя звуки от 1 Гц до 50 кГц и измеряя движение шелка с помощью лазерного виброметра. Результаты подтвердили, что паучий шелк отражает движение частиц окружающего воздуха, эффективно улавливая звук.

Уникальные свойства паучьего шелка, хотя и непрактичные для массового производства, могут вдохновить на создание новых конструкций микрофонов.