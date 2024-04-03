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Наука и технологии
Опубликовано 03 апреля 2024, 12:45
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Ученые предрекли Австралии десятилетия «мегазасухи»

Такого не было давно
Новое исследование Австралийского национального университета (ANU) рисует мрачную картину будущего страны, предсказывая возможность мегазасух продолжительностью более 20 лет. Эти исключительно сильные и продолжительные засухи могут оказаться намного хуже, чем все, что страна пережила за последнее время, пишут исследователи.
Ученые предрекли Австралии десятилетия «мегазасухи»
© Ferra

Выводы исследования вызывают особую тревогу, поскольку в них даже не учитывается влияние антропогенного изменения климата. Это подразумевает базовый уровень суровости засухи с возможностью еще более суровых условий по мере повышения глобальной температуры. В исследовании подчеркивается, что бассейн Муррея-Дарлинга, важнейший сельскохозяйственный регион Австралии, является потенциальным «эпицентром» для таких мегазасух. По оценкам, частота таких событий в этом районе составляет от одного раза в 150 лет до одного раза в 1000 лет.

Острота ситуации усиливается осознанием того, что современные климатические наблюдения дают неполную картину. Исследователи использовали климатические модели для моделирования засух за последнее тысячелетие (850−2000 гг. н.э.), чтобы понять будущие тенденции. По их прогнозам, засухи будут длиться значительно дольше и станут более суровыми, чем все, что наблюдалось ранее.

Исследование также показало, что деятельность человека уже изменила характер засух в Австралии. Засухи в юго-западных и восточных регионах, включая бассейн Муррей-Дарлинг, в XX веке стали заметно длиннее по сравнению с доиндустриальным периодом.

Единственный способ уменьшить силу и продолжительность будущих засух — это быстрое сокращение выбросов парниковых газов, считают ученые.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Климат
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#исследование
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#Австралия