Ученые предрекли Австралии десятилетия «мегазасухи»

Выводы исследования вызывают особую тревогу, поскольку в них даже не учитывается влияние антропогенного изменения климата. Это подразумевает базовый уровень суровости засухи с возможностью еще более суровых условий по мере повышения глобальной температуры. В исследовании подчеркивается, что бассейн Муррея-Дарлинга, важнейший сельскохозяйственный регион Австралии, является потенциальным «эпицентром» для таких мегазасух. По оценкам, частота таких событий в этом районе составляет от одного раза в 150 лет до одного раза в 1000 лет.

Острота ситуации усиливается осознанием того, что современные климатические наблюдения дают неполную картину. Исследователи использовали климатические модели для моделирования засух за последнее тысячелетие (850−2000 гг. н.э.), чтобы понять будущие тенденции. По их прогнозам, засухи будут длиться значительно дольше и станут более суровыми, чем все, что наблюдалось ранее.

Исследование также показало, что деятельность человека уже изменила характер засух в Австралии. Засухи в юго-западных и восточных регионах, включая бассейн Муррей-Дарлинг, в XX веке стали заметно длиннее по сравнению с доиндустриальным периодом.

Единственный способ уменьшить силу и продолжительность будущих засух — это быстрое сокращение выбросов парниковых газов, считают ученые.