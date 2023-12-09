Ученые предсказали более длительные и разрушительные сезоны пожаров по всей территории США

Ученые предсказали более длительные и разрушительные сезоны пожаров по всей территории СШАГлавное к ним подготовиться
Исследование показывает, что изменение климата приведет к усилению угрозы лесных пожаров, увеличив сезон опасности в среднем на 10 дней по всей территории США к концу века. ученые из DRI, Аргоннской национальной лаборатории и Университета Висконсин-Мэдисон использовали четыре ключевых индекса пожарной опасности для анализа более 13 000 лесных пожаров в период с 1984 по 2019 год.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Выявив прямую зависимость между повышенным риском возникновения лесных пожаров и увеличением их размеров, авторы исследования прогнозируют значительное увеличение количества экстремальных пожароопасных дней, особенно на юге Великих равнин.
Этот тревожный климатический прогноз предусматривает более 40 дополнительных дней в году, когда в некоторых регионах существует риск возникновения экстремальных лесных пожаров, что вызывает опасения за жизнь, имущество и экосистемы.
В связи с повышением температуры воздуха исследование призывает руководителей пожарных служб готовиться к более масштабным и частым лесным пожарам, подчеркивая настоятельную необходимость стратегического распределения ресурсов для подготовки к обострению пожарного кризиса.