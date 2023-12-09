Ученые предсказали более длительные и разрушительные сезоны пожаров по всей территории США

Выявив прямую зависимость между повышенным риском возникновения лесных пожаров и увеличением их размеров, авторы исследования прогнозируют значительное увеличение количества экстремальных пожароопасных дней, особенно на юге Великих равнин.

Этот тревожный климатический прогноз предусматривает более 40 дополнительных дней в году, когда в некоторых регионах существует риск возникновения экстремальных лесных пожаров, что вызывает опасения за жизнь, имущество и экосистемы.

В связи с повышением температуры воздуха исследование призывает руководителей пожарных служб готовиться к более масштабным и частым лесным пожарам, подчеркивая настоятельную необходимость стратегического распределения ресурсов для подготовки к обострению пожарного кризиса.