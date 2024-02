Ученые предсказали риск вымирания видов с помощью новой модели

Теория Красной королевы рисует картину постоянной конкуренции, вынуждающей виды неустанно эволюционировать, лишь бы остаться на месте. Изначально принятая, эта теория не смогла объяснить недавние находки, свидетельствующие о том, что более молодые виды подвергаются более высокому риску вымирания. В результате образовался «теоретический вакуум», в котором отсутствовало единое объяснение этих наблюдений.

Джеймс Солсбери и его команда провели исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они предложили «нейтральную теорию биоразнообразия» в качестве недостающего элемента. Эта модель, хотя и кажется простой, предполагает, что экологически схожие виды конкурируют за ограниченные ресурсы, а результаты в значительной степени случайны. В этом сценарии виды либо расширяются с малых размеров, либо вымирают, всегда подверженные замене конкурентами.

Применив эту теорию к окаменелостям, команда Солсбери обнаружила, что она удивительно точно предсказывает выживание ископаемого зоопланктона. Это также объяснило отклонения от предсказаний Красной королевы. Хотя может показаться, что нейтральная теория свергает Красную королеву, Солсбери признает ее ценность в том, что она подчеркивает постоянную конкуренцию за ресурсы.

Эти выводы не только проливают свет на силы, формирующие наш природный мир, но и имеют потенциальное значение для усилий по сохранению природы. Понимание того, что делает виды уязвимыми к вымиранию, особенно в условиях изменения климата и потери среды обитания, имеет решающее значение для обоснованных стратегий сохранения.