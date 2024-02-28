Ученые предсказали увеличение выбросов углерода на 50 000%

Мангровые леса, произрастающие в тропических и субтропических регионах, играют жизненно важную роль в накоплении углерода, особенно в почве. По оценкам, эти живые экосистемы удерживают в три-четыре раза больше углерода, чем другие леса. Однако деятельность человека быстро приводит к их разрушению, причем в южной Индии, юго-восточном Китае, Сингапуре и восточной Австралии они значительно сократились.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, показывает тревожные последствия этого разрушения. Только за последние два десятилетия деятельность человека привела к потере 158,4 миллиона тонн углерода из мангровых экосистем. Это равносильно выбросам углекислого газа при перелете всего населения США из Нью-Йорка в Лондон.

Исследовательская группа под руководством профессора Дженнифер Круминс из Государственного университета Монтклер сосредоточилась на изучении влияния плотности населения на способность мангровых лесов накапливать углерод. Полученные результаты указывают на тревожную тенденцию: мангровые леса, расположенные вблизи густонаселенных районов (около 300 человек на квадратный километр), сохраняют в своей почве на 37% меньше углерода, чем удаленные районы. В настоящее время ежегодный объем выбросов углерода в результате исчезновения мангровых лесов оценивается в 7,0 тераграммов. Однако исследование предсказывает резкое увеличение этого показателя до 3 392 тераграммов к концу столетия, что напрямую связано с прогнозируемым ростом плотности населения.

Несмотря на то, что мангровые леса занимают всего 0,1% поверхности суши Земли, они играют важнейшую роль в стабильности глобального климата.