Ученые представили самосборные нанолисты – будущее экологичных технологий

Эти нанолисты открывают захватывающие возможности в области электроники, хранения энергии, здравоохранения и безопасности. В частности, они могут значительно продлить срок годности потребительских товаров и, поскольку они пригодны для вторичной переработки, способствовать устойчивому развитию производства.

Новые самособирающиеся нанолисты решают проблему дефектов укладки, которая обычно характерна для существующих нанолистов и нанопластин. Благодаря использованию сложных смесей наночастиц, малых молекул и супрамолекул эти нанолисты обходят дефекты укладки за счет одновременной самосборки, исключающей необходимость последовательного процесса укладки. Это означает, что они могут перемещаться на короткие расстояния и организовываться, закрывая зазоры и формируя барьер с поразительной эффективностью.