Ученые представили технологию переработки пластика, которая может спасти планету

В отличие от современных технологий переработки, эта технология позволяет отказаться от разделения различных пластиков, упростить процесс и повысить качество перерабатываемой пластиковой смолы.

Технология не только решает проблему пластиковых отходов, но и открывает возможности для производства биотоплива и лекарственных препаратов из 8,3 млрд тонн пластиковых отходов, находящихся в данный момент на свалках.

Это принципиально новое решение знаменует собой гигантский скачок на пути к устойчивой и циркулярной переработке пластика.