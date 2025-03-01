Ученые предупредили о риске гигантских цунами из-за льдов Антарктиды

По их данным, такие оползни происходили около 3 и 15 миллионов лет назад, когда вода в Южном океане была теплее на 3 °C. Основной причиной был отмирающий фитопланктон, который создавал скользкий осадок, способный спровоцировать подводные обвалы.

Сегодня таяние ледников из-за изменения климата может снова сделать морское дно нестабильным, что повышает риск новых подводных катастроф и возможных цунами в будущем.