Ученые предупредили о риске гигантских цунами из-за льдов Антарктиды

Опубликовано 01 марта 2025, 10:301 мин.
Ученые предупредили о риске гигантских цунами из-за льдов АнтарктидыОни тают
Глобальное потепление может привести к подводным оползням в Антарктиде, способным вызвать гигантские цунами, предупреждают ученые в Nature Communications. Исследователи изучили морское дно и обнаружили рыхлые слои осадков, которые уже вызывали огромные волны в прошлом. Эти волны достигали берегов Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.
По их данным, такие оползни происходили около 3 и 15 миллионов лет назад, когда вода в Южном океане была теплее на 3 °C. Основной причиной был отмирающий фитопланктон, который создавал скользкий осадок, способный спровоцировать подводные обвалы.
Сегодня таяние ледников из-за изменения климата может снова сделать морское дно нестабильным, что повышает риск новых подводных катастроф и возможных цунами в будущем.