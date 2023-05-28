Ученые превратили куриные лапы из чешуйчатых в перьевые: заменили всего один ген

Исследователи из Женевского университета сосредоточили внимание на гене SHH, который контролирует развитие различных органов и характеристик во время эмбрионального роста, включая чешую и перья. Введя молекулу, активирующую SHH-путь, в развивающиеся эмбрионы цыплят-бройлеров, которых обычно выращивают для производства мяса, ученые наблюдали рост пушистых перьев на ногах цыплят.

Исследование подчеркивает возможность манипулировать процентом покрытия тела перьями или чешуей, имитируя частично пернатый вид динозавров. Полученные результаты способствуют нашему пониманию эволюции птиц и генетических механизмов, стоящих за трансформацией чешуйчатой кожи рептилий в перья, характерные для современных птиц.