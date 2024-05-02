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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 18:34
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Ученые приблизились к сверхбыстрому и энергосберегающему охлаждению

И почему это важно
Группа исследователей разработала новую конструкцию холодильника, который охлаждает материалы до температуры, близкой к абсолютному нулю, гораздо быстрее и с гораздо меньшими затратами энергии. Этот прорыв может оказать значительное влияние на бурно развивающуюся индустрию квантовых вычислений, в которой используются материалы, которые необходимо охлаждать до невероятно низких температур.
Ученые приблизились к сверхбыстрому и энергосберегающему охлаждению
© Ferra

Традиционно для охлаждения материалов до температуры, близкой к абсолютному нулю, требуются специализированные холодильники, которые работают медленно и потребляют огромное количество энергии. Новая конструкция сокращает время охлаждения вдвое, а в некоторых случаях — на три четверти. Кроме того, она сокращает потребление энергии и уменьшает количество необходимой охлаждающей воды.

Новый холодильник работает благодаря сочетанию новых конструктивных особенностей и передовых материалов.

Исследователи считают, что их конструкция может быть адаптирована для различных применений, помимо квантовых вычислений. Например, она может быть использована для повышения эффективности криогенных морозильников, применяемых в медицине и для сохранения продуктов питания.