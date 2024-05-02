Ученые приблизились к сверхбыстрому и энергосберегающему охлаждению

Традиционно для охлаждения материалов до температуры, близкой к абсолютному нулю, требуются специализированные холодильники, которые работают медленно и потребляют огромное количество энергии. Новая конструкция сокращает время охлаждения вдвое, а в некоторых случаях — на три четверти. Кроме того, она сокращает потребление энергии и уменьшает количество необходимой охлаждающей воды.

Новый холодильник работает благодаря сочетанию новых конструктивных особенностей и передовых материалов.

Исследователи считают, что их конструкция может быть адаптирована для различных применений, помимо квантовых вычислений. Например, она может быть использована для повышения эффективности криогенных морозильников, применяемых в медицине и для сохранения продуктов питания.